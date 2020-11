Cruzeiro do Sul pode sofrer novo pico de contaminação da Covid-19, alerta médico

Oito pessoas estavam internadas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul com Covid-19 nessa segunda-feira (26). Já nesta terça-feira, 27, são 14 internados, sendo que 6 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O diretor da unidade hospitalar, médico Marcos Lima, disse que as pessoas precisam estar atentas para evitar uma segunda onda da doença no município.

“Houve uma estabilização nos números, mas a doença não parou. As pessoas precisam seguir com os cuidados como o uso de máscaras, o distanciando e as medidas de higienização das mãos para evitar uma segunda onda de Covid”, alerta.

A secretária municipal de saúde de Cruzeiro do Sul, Janaína Negreiros, também teme um novo pico de coronavírus, alertando que há jovens internados com Covid-19 na cidade.

“Não só os idosos estão sendo infectados, mas também os jovens que saem mais, têm mais contatos. Alertamos a população porque já tivemos 64 óbitos por Covid em nosso município. Temos que evitar um novo pico”, cita, lembrando que a Unidade de Saúde do bairro Aeroporto Velho é referência para atendimento à pacientes com suspeita e com Covid-19 confirmada. Atualmente, Cruzeiro do Sul tem 3.609 casos da doença.