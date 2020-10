Carlos Alberto pede demissão, se revolta e vai parar na casa de Silvio Santos: “Maior traíra”

Carlos Alberto de Nóbrega abriu o jogo em conversa recente com Datena no canal do apresentador da Band no YouTube e falou sobre convites da Globo, Record e até quando pediu demissão do SBT por se revoltar com uma situação:

“Na Globo, eu recebi duas propostas, uma vez com Boni e depois com Marlucia. E a Record, uma vez eu quase fui pra lá, porque sempre falei que por dinheiro eu não sai do SBT, mas a situação tava muito ruim pra mim. Tinha muita gente querendo me derrubar. Eu falei: ‘Eu vou embora’.

Carlos Alberto então seguiu contando o motivo pelo qual pediu desligamento do SBT há alguns anos. “Eu disse: ‘Olha eu vou embora e não volto mais’. Por coincidência, quando sai, fiquei sabendo que um diretor da Record queria falar comigo. Ele me fez uma proposta proposta e eu fui falar com o SBT. “Eu vou embora”.

“Fui embora pra casa, fiquei muito nervoso, tomei um calmante pra dormir. De madrugada minha mulher disse: ‘Silvio ligou duas vezes ontem a noite pra você não fazer besteira sem falar com ele”. Ai acordei, fui na casa do Silvio Santos e falei com ele: “Olha Silvio, tá acontecendo isso, eu vou embora, porque, vocês cortaram mil coisas no meu programa e contrataram uma pessoa para ganhar uma fábula de dinheiro com a condição de não fazer a Praça e essa pessoa foi lançada por mim na televisão, a maior traíra da TV é é essa pessoa. E o Silvio renovou o contrato dela ganhando uma nota”, contou Carlos Alberto, que destacou que Silvio reverteu sua demissão e acertou os detalhes nos bastidores.

“Eu perdoo, mas comigo não faz comigo duas vezes. Eu sou traído só uma vez, duas não”, disse Carlos Alberto de Nóbrega no papo com com Datena que deu o que falar.

Veja abaixo o vídeo: