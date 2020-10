Brasil registra mais 29 mil casos e 549 mortes por Covid-19

O Ministério da Saúde registrou nesta terça-feira (27) mais 29.787 casos e 549 mortes por Covid-19.

Ao todo, o país soma 5.439.641 diagnósticos confirmados e 157.946 vítimas fatais desde o início da pandemia.

São Paulo segue como o estado com a maior incidência do vírus, com 1.098.207 casos e 38.885 mortes. Na sequência, estão Minas Gerais (351.033 casos e 8.789 mortes), Bahia (347.721 casos e 7.519 mortes), Rio de Janeiro (304.904 casos e 20.292 mortes) e Ceará (271.006 casos e 9.305 mortes).

Um estudo publicado na última segunda-feira (26) pelo Imperial College of London e o instituto Ipsos Mori com a população inglesa sugere que a imunidade ao novo coronavírus diminui com o tempo.

Por aqui, uma pesquisa de opinião concluiu que 47% dos brasileiros não vão tomar a vacina assim que estiver disponível e vão esperar para ver o resultado da imunização em outras pessoas.