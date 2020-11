Atualização do calendário do auxílio emergencial de hoje até dia 1º de novembro Jornal Contábil

O mês de outubro está se encerrando e como ele dois novos ciclos de pagamento do auxílio emergencial estão se encerrando. Sendo eles o ciclo 2 para saque em dinheiro e transferência bancária e o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital. Vale lembrar que o final desse mês representa o inicio do ciclo 4 de pagamentos também para depósito em conta poupança social digital.

Ciclos de pagamento

O mês de outubro foi marcado pela liberação da primeira parcela residual do auxílio emergencial de R$ 300 para inscritos via site, aplicativo e inscritos do CadÚnico que não recebem o Bolsa Família.

O pagamento desta primeira parcela de R$ 300 acontece através do ciclo 3. Contudo cada ciclo pago este mês teve e está tendo sua importância. Entenda:

Caixa libera o o ciclo 2 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de abril a dezembro

Caixa libera o ciclo 3 para depósito em conta poupança social digital para nascidos de janeiro a novembro

Caixa libera o ciclo 4 para depósito em conta poupança social digital para nascidos em janeiro

Para os inscritos do Bolsa Família este mês representa a liberação da sétima parcela do auxílio emergencial, sendo a segunda parcela residual de R$ 300.

Calendário de pagamentos

Confira os pagamentos que vão correr até o dia 1º de novembro.

25 de outubro (domingo)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de setembro recebem suas respectivas parcelas de R$ 600.

Já os beneficiários nascidos em setembro que receberam em poupança social digital as cinco primeiras parcelas de R$ 600, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

26 de outubro (segunda-feira)

Bolsa Família NIS final 6

Brasileiros cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 6 recebem a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

27 de outubro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 7

Brasileiros cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 7 recebem a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Nascidos no mês de dezembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

Neste dia a Caixa Econômica Federal encerra todos os pagamentos relacionados ao ciclo 2.

28 de outubro (quarta-feira)

Bolsa Família NIS final 8

Brasileiros cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 8 recebem a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de outubro recebem suas respectivas parcelas de R$ 600.

Já os beneficiários nascidos em outubro que receberam em poupança social digital as cinco primeiras parcelas de R$ 600, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

29 de outubro (quinta-feira)

Bolsa Família NIS final 9

Brasileiros cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 9 recebem a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de novembro recebem suas respectivas parcelas de R$ 600.

Já os beneficiários nascidos em novembro que receberam em poupança social digital as cinco primeiras parcelas de R$ 600, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

30 de outubro (sexta-feira)

Bolsa Família NIS final 0

Brasileiros cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 0 recebem a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Dia 30 de outubro se encerra o pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial para os beneficiários inscritos no Bolsa Família.

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Primeiro pagamento do ciclo 4 do auxílio emergencial

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de janeiro recebem suas respectivas parcelas de R$ 600.

Os beneficiários nascidos em janeiro que receberam em poupança social digital as cinco primeiras parcelas de R$ 600 em setembro e recebeu a primeira parcela residual de R$ 300, recebe a segunda parcela residual de R$ 300.

Já os beneficiários nascidos em janeiro que receberam em poupança social digital as a quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 no ciclo 3, recebe agora a primeira parcela de R$ 300.

1º de novembro (domingo)

Liberado depósito em poupança social digital para inscritos via aplicativo, site e CadÚnico

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de dezembro recebem suas respectivas parcelas de R$ 600.

Já os beneficiários nascidos em dezembro que receberam em poupança social digital as cinco primeiras parcelas de R$ 600, recebem a primeira parcela residual de R$ 300.

Dia 1º de novembro se encerra o ciclo 3 do auxílio emergencial para depósito em conta poupança social digital.