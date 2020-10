Assessoria nega que a acrena Raissa Barbosa tenha omitido sobre a síndrome

Nesta segunda feira (26) a assessoria da fazendeira Raissa Barbosa publicou um comunicado em seu Instagram. Após, a repercussão de uma matéria da colunista Fábia Oliveira, onde abordava que a participante poderia ser expulsa da ‘A Fazenda’, pois havia omitido suas condições de saúde, ou seja, não contou à direção do reality sobre sofrer com a Síndrome de Boderline.

Posteriormente, diversas colunas começaram a espalhar a notícia falando que Raissa Barbosa sairia do programa ou pagaria um valor altíssimo como multa. Pois, existe uma cláusula no contrato dos participantes, que cita que a suposta atitude Raissa levaria a punição severa ou expulsão da peoa.

Veja parte do contrato:

“Omitir informações sobre doenças ou sintomas pré-existentes que requeiram cuidados médicos. Qualquer estado de saúde incompatível com a permanência do competidor no programa devidamente atestado por um médico”.

Assessoria de Raissa Barbosa publica nota em esclarecimento

Portanto, em meio a tantos rumores que ‘A Fazenda’ expulsaria Raissa Barbosa. Ainda mais, afirmaram que a modelo havia escondido seus atestados, para não existirem complicações para a sua entrada no programa.

Após milhares de acusações, a assessoria da fazendeira publicou uma nota no Instagram, negando que Raissa Barbosa teria mentido para a produção, e ressaltou que “todos participantes estão competindo de igual pra igual e não existe tratamento privilegiado para nenhum deles. Além disso, todos passaram pelo mesmo processo de seleção”.