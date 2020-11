Apresentadora Palmirinha Onofre, de 89 anos, é internada em SP

A apresentadora, que ganhou fama em programas culinários de emissoras como TV Record e Gazeta, está acompanhada da filha mais velha, Sandra.

Palmirinha foi revelada pela apresentadora Ana Maria Braga, ao participar do programa Note e Anote, da TV Record, fazendo receitas caseiras. Em 2019, 20 anos depois do início da parceria entre as duas, Palmirinha foi convidada para participar do programa “Mais Você”, que Ana Maria Braga apresenta todas as manhãs na TV Globo.