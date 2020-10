Apresentador da Record TV é sequestrado, carro é encontrado em chamas e ele segue desaparecido

Romano dos Anjos, da TV Imperial, teve a casa invadida, foi feito refém ao lado da esposa e levado junto com o veículo

Romano dos Anjos, jornalista da TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima, foi sequestrado na última segunda-feira (26). O apresentador do “Mete Bronca” foi levado de casa junto com o próprio carro.

Romano Anjos

Romano dos Anjos estava jantando com a mulher, a também apresentadora Nattacha Vasconcelos, quando a casa foi invadida por criminosos encapuzados, por volta de 20h30. Ambos foram feitos reféns. A esposa do jornalista foi amarrada e deixada no local. Ela está abalada, mas passa bem.

Por volta de 22h00, o veículo, um Fiat Mobi, foi encontrado em chamas, à margem da BR-174, no bairro Cauamé, mas o jornalista não estava lá. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a perícia foi acionada no local.

A Polícia Militar de Roraima acompanha o caso e fechou as saídas da cidade. De acordo com a diretora de jornalismo da emissora, Leiliane Matos, o apresentador não informou ter recebido ameaças recentemente.

Nos últimos dias, o apresentador da Record TV vinha noticiando casos de corrupção envolvendo políticos locais e desvio de recursos do combate à pandemia.