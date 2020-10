Acreana Raissa Barbosa pode pagar multa ou ser expulsa de A Fazenda 12, segundo colunista

O reality show “A Fazenda 12”, da Record TV, está trazendo uma doença seria à tona: Borderline, um transtorno de personalidade que inclui sintomas como instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas.

Essa síndrome requer tratamento diário com medicamentos, além de acompanhamento psiquiátrico.

A modelo Raíssa Barbosa é a portadora dessa síndrome. Na atração, ela já protagonizou explosões e surtos causados pelo diagnostico.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, do Rio de Janeiro, devido a participante não ter informado à produção na assinatura do contrato, ela corre o risco de pagar uma multa alta ou até mesmo ser expulsa, porque existe uma cláusula entre os participantes e a emissora, que diz: Ações que levam à punição severa ou expulsão: “omitir informações sobre doenças ou sintomas pré-existentes que requeiram cuidados médicos. Qualquer estado de saúde incompatível com a permanência do competidor no programa devidamente atestado por um médico”.

Semana passada, Carol Narizinho, que foi eliminada do programa, publicou um vídeo na rede social e disse que Raíssa não avisou à produção sobre o seu transtorno.