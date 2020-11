Preparem os agasalhos porque vem aí mais uma friagem que promete derrubar as temperaturas acreanas nesta quinta-feira (29). Segundo o meteorologista David Friale, uma forte onda de frio polar se aproxima da região e será sentida com mais intensidade na sexta (30).

De acordo com o pesquisador, Rio Branco e Brasileia poderão registrar as menores temperaturas durante o fenômeno, que não é muito comum no mês de outubro.