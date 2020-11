Em sabatina, Roberto Duarte demonstra domínio e conhecimento de temas abordados

O candidato a prefeito pela “Coligação Coragem para Mudar”, Roberto Duarte, foi o primeiro a ser sabatinado, ao vivo, pelo AC24horas. Ao longo de 50 minutos, o emedebista demonstrou pleno domínio e conhecimento dos temas abordados pelos jornalistas Luiz Carlos Moreira Jorge, Leônidas Badaró e Astério Moreira Jorge.

Um dos primeiros temas a ser abordado foi sobre a educação. “Todos sabemos que a responsabilidade do ensino fundamental II é do município. Na nossa gestão, vamos resgatar de forma progressiva para a Prefeitura de Rio Branco. O problema é que por muito tempo o PT esteve no poder e acabaram misturando as competências”, disse Duarte.

Na área de infraestrutura, o candidato foi questionado sobre a proposta de pavimentar 200km da malha viária. “Agradeço a pergunta, pois muitos estão divulgando fakenews afirmando que eu vou asfaltar todos os 200 km. Quando falamos em pavimentar, sabemos que pode ser asfalto e tijolos. E o recurso para isso já temos garantido. O nosso senador Márcio Bittar, que é relator do orçamento geral da união, vai alocar uma emenda que garantirá a pavimentação de 100km nos primeiros dois anos de mandato. O restante será concluído até 2024”, explicou.

Perguntado sobre a mobilidade urbana de Rio Branco, Roberto Duarte foi enfático ao afirmar que o transporte público de Rio Branco é uma verdadeira porcaria. “Desde quando eu fui vereador eu digo isso. Participei da instalação da CPI do Transporte Público, apuramos várias irregularidades, mas não deu em nada. Pagamos uma das tarifas mais caras do país. A solução é acabar com esse contrato existente e abrir uma nova licitação”, declarou.

Durante a sabatina, Roberto Duarte disse que sempre se posicionou de forma independente na Assembleia Legislativa e a favor da população do Acre. “Eu fui o único candidato a prefeito de Rio Branco que subi no palanque para eleger o governador Gladson Cameli. A ingratidão dele não é comigo, é com aquelas pessoas que lutaram por mais de 20 anos para tirar o PT do poder”, reiterou.

Ao final, Roberto Duarte parabenizou a oraganização e e pediu o apoio e a confiança dos internautas. “Parabéns por mais uma sabatina, pois é uma importante oportunidade para os eleitores definirem seus votos. Aproveito para dizer que me sinto preparado e vou fazer uma gestão diferente da atual prefeita e das anteriores. Vamos trabalhar dos bairros para o centro de Rio Branco. No dia 15 de novembro, vote 15”, finalizou o candidato pelo MDB.