Corpos de casal que morreu durante perseguição policial chegam ao Acre

Corpos do casal de acreanos Samuel Assis Lima de Miranda, de 26 anos, e Beatriz Aguiar, de 18 anos, que morreu durante uma perseguição policial na madrugada desse domingo, 25, na cidade Porto Velho (RO), chegou ao Acre na manhã desta segunda-feira (26).

Ambos estão sendo velados pelas famílias em locais separados. Beatriz é velada na casa da família, situada no bairro Conquista, em Rio Branco e Samuel é velado numa funerária localizada na rua Isaura Parente, também na capital acreana. O enterro está previsto para ocorrer às 16h no cemitério São João Batista.

Conforme noticiado pela imprensa rondoniense, o casal estava em uma motocicleta Honda Titan quando receberam ordem de parada de uma equipe da Polícia Militar.

O piloto não teria obedecido e seguiu percorrendo com a moto pelas avenidas e antes de chegar à Avenida Rio Madeira, perdeu o controle da direção e se chocou contra uma árvore no canteiro central. Nenhum material ilícito foi encontrado com as vítimas após o acidente.