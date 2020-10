Atriz compartilha foto seminua de primeira dama dos EUA para fazer piada e causa revolta nas redes

A atriz Bette Midler causou revolta nas redes sociais ao compartilhar no Twitter uma foto seminua da atual presidente dos Estados Unidos, Melania Trump. Com duas indicações ao Oscar em seu currículo, a atriz de 71 anos foi questionada pela forma hostil e pouco respeitosa com a qual tratou a esposa de Donald Trump em seu tuíte.

Junto com a foto de Melania nua dentro de um avião, Midler escreveu: “A conta da limpeza do estofamento do Air Force One deve ser uma loucura”. No caso, Air Force One é o nome do avião pessoal da presidência dos Estados Unidos.

Na legenda ela ainda incluiu a hashtag “#FLOTITS”. No caso, o termo é um trocadilho com “FLOTUS”, nome pelo qual é chamada a primeira-dama dos Estados Unidos. O termo “FLOTITS” significaria algo como “primeira-dama dos peitos”.

“Por que isso? Totalmente desnecessário”, escreveu uma pessoa no Twitter em relação ao post de Midler. “Ela é a primeira-dama, demonstre algum respeito”, disse outra. “Sério? Você me decepcionou”, lamentou uma terceira. “Esse foi um tuíte muito infeliz”, lamentou mais alguém.