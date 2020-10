No Acre, bala perdida perfura teto de casa e quase atinge moradora que estava no sofá

Uma jovem de 25 anos, que preferiu não ter o nome revelado por questão de segurança, levou um susto na madrugada desta quinta-feira (22) depois de ser acordada com dois disparos de arma de fogo e perceber que as balas tinham atingido o teto e o sofá da casa dela. O caso ocorreu na rua Alfredo Taunay, no bairro Esperança II, em Rio Branco.

A bala que foi achada no sofá estava a cerca de 40 centímetros da jovem. O pai dela, que também não vai ter o nome revelado, afirmou que o bairro tem sofrido constantes ataques de grupos criminosos e que a casa dele, que fica também no mesmo terreno recentemente foi alvo de tentativa de assalto.

Ela contou ao G1 que estava deitada em um colchão no chão da sala, ao lado do sofá, quando ouviu os disparos por volta de 1h desta quinta. Depois de ouvir o barulho, acendeu a luz e encontrou o projétil que perfurou o sofá.

No teto da casa ficaram dois buracos que perfuraram a telha e depois o forro, mas a jovem disse que achou somente uma das balas. Ainda assustada, ela contou que não ouviu nenhum barulho de movimentação de pessoas além do som dos tiros.

“Minha preocupação na hora era com meu irmão, minha sobrinha e cunhada que moram em uma outra casa no mesmo terreno que eu. Logo tentei falar com ele, mas não consegui, o cachorro daqui também não latiu. Fiquei trancada na casa com receio de alguém entrar, até que consegui falar com uma amiga por mensagem, que acionou minha família. Meu irmão nem ouviu os tiros, graças a Deus não aconteceu nada pior. Ainda estou nervosa e nem procurei se tinha outra bala por aqui, mas ouvi dois tiros”, contou a jovem.