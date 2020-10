Idoso de 70 anos morre em hospital após ser atingido por árvore durante derrubada no AC

Acidente aconteceu no último dia 19 de outubro em uma propriedade rural na Vila Lagoinha, em Cruzeiro do Sul. Idoso foi internado, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (22) na UTI do Hospital do Juruá.

O idoso Santino Maciel da Silva, de 70 anos, morreu na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, na quinta-feira (22), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Ele estava internado na unidade desde o último dia 19 de outubro quando sofreu um acidente durante uma derrubada de árvore em uma propriedade na Vila Lagoinha, na zona rural do município.

Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) da cidade, o idoso foi atingido por galhos da árvore na região da cabeça e teve um traumatismo craniano. Ele ficou em estado grave por três dias na UTI da unidade, mas não resistiu.

O corpo foi levado para o IML para os devidos procedimentos de exames cadavéricos e, em seguida, foi liberado para a família.

Pelo menos 7 acidentes este ano

Pelo menos sete acidente parecidos já ocorreram no Acre apenas este ano. A primeira vítima foi o trabalhador rural Wanderson dos Santos Araújo, de 30 anos. Ele morreu esmagado por uma árvore em uma fazenda da zona rural de Xapuri, interior do Acre. O acidente ocorreu quando a vítima cortava a árvore e ela caiu em cima dele, no dia 6 de março.

Dionei Cristino dos Santos, de 46 anos, morreu no dia 11 de junho, no seringal Venezuela, zona rural de Brasileia, no interior do Acre, ao ser atingido por uma árvore enquanto fazia uma derrubada.

Josemar Nascimento Silva, de 22 anos, morreu no dia 14 de julho, no quilômetro 33 do Ramal do Pelé, na zona rural do município de Acrelândia, interior do Acre, ao ser atingido por uma árvore enquanto fazia uma derrubada.

Mais um acidente envolvendo derrubada de árvore foi registrado no interior do Acre e vitimou Roseni Freitas de Oliveira, de 37 anos, que morreu no dia 17 de julho em uma propriedade no ramal Liberdade, em Sena Madureira. Oliveira sofreu o acidente enquanto fazia uma derrubada e foi atingido por uma árvore e teve o crânio parcialmente esmagado.

José Batista de Morais, de 58 anos, morreu no dia 17 de agosto ao ser atingido por um tronco de árvore, enquanto fazia uma derrubada, na zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre. O homem fazia uma derrubada para roçado quando foi atingido.

No dia 5 de setembro quatro pessoas morreram e três ficaram feridasapós uma árvore, do tipo Tauari, cair em cima do grupo. O acidente ocorreu no km 25 da BR-364, Ramal Cassirian, zona rural de Sena Madureira. O Corpo de Bombeiros do Acre informou que os amigos se divertiam quando aconteceu a tragédia.

Na época do acidente, os bombeiros informaram que o grupo fazia uma reunião de amigos e a árvore estava queimando no tronco quando caiu em cima das vítimas.

O caso mais recente de acidentes com árvores foi o do trabalhador rural José Maria do Nascimento, de 30 anos, que morreu no dia 9 de outubro quando fazia uma derrubada em uma propriedade na zona rural de Rio Branco. O acidente ocorreu no quilômetro 100 da Estrada Transacreana, no Ramal da Capela.