Goleiro acreano Weverton volta a ser convocado por Tite para as Eliminatórias

O goleiro acreano Weverton, do Palmeiras, voltou a ser convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite, nesta sexta-feira. A lista dos 23 atletas foi divulgada durante entrevista virtual.

O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 13 de novembro e o Uruguai no dia 17 do mesmo mês pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Em seu Twitter, o Palmeiras destacou a convocação do goleiro e do lateral direito Gabriel Menino. “Weverton e @gabrielmenino00 foram chamados pela Seleção Brasileira para as próximas duas rodadas das Eliminatórias!”, destaca a rede social do time paulista.

Veja quem são os 23 convocados:

Goleiros

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras

Laterais

Alex Telles – Manchester United (ING)

Danilo – Juventus (ITA)

Gabriel Menino – Palmeiras

Renan Lodi – Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – Paris Saint-Germain (FRA)

Rodrigo Caio – Flamengo

Thiago Silva – Chelsea (ING)

Meio-campistas

Arthur – Juventus (ITA)

Casemiro – Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz – Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro – Flamengo

Fabinho – Liverpool (ING)

Philippe Coutinho – Barcelona (ESP)

Atacantes

Everton – Benfica (POR)

Gabriel Jesus – Manchester City (ING)

Neymar – Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison – Everton (ING)

Roberto Firmino – Liverpool (ING)

Vinicius Jr – Real Madrid (ESP)