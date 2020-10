Veja a última foto tirada pelo primo de Minoru Kinpara antes de ser executado em Rio Branco

Levy de Freitas Andrade Paulino, de 39 anos, tirou uma foto com amigos momentos antes de ser executado com 18 tiros, na tarde de quinta-feira (22), no bairro Hélio Melo (Sapolândia), em Rio Branco.

A foto mostra o que, segundo vizinhos, Levy mais gostava de fazer: tomar tereré com os amigos e conversar. Pouco tempo após o registro, Levy foi assassinado a tiros por criminosos que estava em um carro Celta vermelho.

SAIBA COMO O CRIME ACONTECEU: Primo de Minoru Kinpara é assassinado com 18 tiros

O crime chocou completamente a comunidade da Sapolândia, região considerada tranquila nos últimos meses. Segundo a perícia criminal, foram recolhidas 21 cápsulas de calibres .40 e 380.

Levy era primo do candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB). Ele também era um dos coordenadores da campanha do prefeiturável e trabalhava com o candidato desde 2018, quando Kinpara disputou uma vaga ao Senado Federal.

A motivação da morte de Levy ainda é desconhecida pela polícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando o caso.