Saúde: Ratinho anuncia no Instagram que é mais uma vítima do novo coronavírus

O apresentador do SBT Ratinho usou as redes sociais para compartilhar com os seus seguidores, nesta quinta-feira (23), que está com a covid-19.

Em um vídeo, Carlos Massa garantiu o isolamento e disse que cumpre todas as normas de segurança. Ele tranquilizou os fãs e agradeceu o apoio de todos.

Na última segunda-feira (19), o programa voltou a ter plateia e a emissora tinha informado, anteriormente, que seriam 30 pessoas e todas fariam testes para diagnosticar o coronavírus, obedecendo aos protocolos dos órgãos de saúde. [Capa: Reprodução/Instagram]