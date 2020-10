Polícia descarta motivação política em execução de primo de candidato no Acre e apura envolvimento de facções no crime

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o assassinato de Levi Freitas de Andrade, de 38 anos, primo do candidato a prefeito de Rio Branco Minoru Kinpara (PSDB) e descartou, a princípio, que o crime tenha motivação de cunho político. A informação foi confirmada ao G1 pelo delegado responsável pelo caso, Ricardo Casas.

O crime ocorreu nessa quinta-feira (22) na Rua Vitória, no bairro Hélio Melo, conhecido como Sapolândia, na capital acreana. A vítima trabalhava na parte de mobilização da campanha de Kinpara, segundo a assessoria do candidato.

“O que a gente tem agora afasta qualquer motivação de cunho político, não tem nada a ver com campanha. Ele já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio há alguns meses, não chegou a receber tiro naquela vez porque quando os caras chegaram para matá-lo, ele pulou o muro. A gente vai investigar, se tem possíveis autores identificados nessa tentativa, sabemos que teve essa tentativa, porque a vítima registrou. Vamos trabalhar com essas informações. Então, pode estar ligado a essa tentativa anterior”, disse o delegado.

Somente uma testemunha foi ouvida até esta sexta (23), já que as demais participam do velório da vítima. A equipe da delegacia esteve no local do crime novamente nesta sexta para levantar mais informações. Segundo o delegado, uma das hipóteses é que o crime tenha ligação com facções criminosas.

“A linha de investigação é ligada mais à questão de guerra de facções. No entanto, nós não temos informação de que ele era membro de facção criminosa, mas, pelo fato daquele bairro já ter sido dominado por uma facção e hoje é por outra, e, como ele era presidente de barro, isso pode ter repercutido pra ele. Mas, são só hipóteses, ainda estamos na fase inicial”, afirmou Casas.