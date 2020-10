Novo delegado de Polícia Civil é empossado

Em uma pequena cerimônia realizada no auditório da Direção-Geral de Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (23), com a presença do Diretor-Geral de Policia Civil, Josemar Moreira Portes, juntamente com o Diretor-Geral Adjunto, delegado Alex Cavalcante, corregedor de Policia Civil, Fabrizzio Sobreira, presidente da Acadepol delegado Pedro Resende, deram posse ao novo delegado, Airton Vasconcelos que irá atuar no interior do Acre.

Airton Vasconcelos é formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. O novo delegado prestou concurso público para provimento dos cargos de Agente de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, homologado pelo Edital nº 130 SEPLAG/PCAC, de 03 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado nº 12.732, de 04 de fevereiro de 2020 e a partir de hoje passará a atuar como delegado.

Para o diretor-geral de Policia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, a posse representa ganho no efetivo de instituição.

“A Policia Judiciária do Acre desenvolve um trabalho de excelência em defesa da sociedade acreana e a chegada do novo membro nessa instituição representa ganho para o Estado, para a população e sobretudo, no aumento da efetividade no combate firme a criminalidade. O Estado tem ofertado as condições necessárias para o exercício da função e nós desempenhamos nosso mister na manutenção da segurança pública”, ressaltou Josemar Portes.