Motociclista morre após perder controle e bater de frente em caminhão na estrada do Amapá

Um motociclista identificado como Ivanildo Conceição de Oliveira, de 49 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (23), na estrada do Amapá, no bairro Amapá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem trafegava sentido bairro-centro, quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu de frente com um caminhão de placa NLN-8789. A vítima não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O motorista do caminhão fez o teste do bafómetro que deu resultado negativo. O Boletim de Ocorrência de Trânsito foi feito no local e os dois veículos removidos por um guincho para o pátio do Detran.