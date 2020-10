Fenômeno solar é registrado no céu de Rio Branco nesta sexta-feira

Um fenômeno meteorológico óptico identificado pelos meteorologistas como “Halo Solar” chamou a atenção no início da tarde desta sexta-feira (23), em Rio Branco. De acordo com os estudiosos do assunto, o círculo colorido se forma devido a nuvem do tipo “cirrostratus”, que está posicionada sob o sol.

Por estarmos no período de chuvas na Amazônia, a aparição do fenômeno é mais constante. O círculo se forma quando a luz solar passa pelas gotículas de gelo na nuvem, uma espécie de “arco-íris”. São apenas efeitos luminosos.