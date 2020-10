Ex-presidiário é morto com dois tiros no abdômen no interior do Acre

O ex-presidiário identificado como Carlos Henrique foi morto com dois tiros, na noite desta quinta-feira (22), na rua Santa Luzia, no bairro Cristo Libertador, no município de Sena Madureira, interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a vítima estava caminhando em via pública quando foi surpreendida por dois criminosos em uma motocicleta. O passageiro desceu e atirou duas vezes contra o abdômen de Carlos.

Ainda segundo informações, o criminoso tentou atirar na cabeça de Carlos Henrique, mas a arma bateu o “catolé” (falhou). Após a ação, a dupla de assassinos fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o ex-presidiário ao Hospital João Câncio Fernandes, mas o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na sala do trauma da unidade.

A Polícia Militar de Sena Madureira e a Polícia Civil trabalham para tentar identificar e prender os autores do crime.