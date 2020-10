Criminosos roubam motocicleta na frente do Comitê do Bocalom

Na noite desta sexta-feira (23), uma motocicleta foi roubada na frente do Comitê do candidato a prefeito Tião Bocalom (PP), na Rua Floresta, em Rio Branco.

Segundo informações de militantes que estavam saindo do comitê, dois criminosos em uma motocicleta chegaram no local e anunciaram um assalto. Colaboradores do comitê, ao verem o roubo em andamento, correram para dentro do prédio.

Um casal não teve a mesma sorte, foi rendido e teve que entregar uma moto modelo FAN 125 de placa NXR-7638 e um celular aos bandidos.

A Polícia Militar foi acionada, pegou informações sobre as características dos assaltantes, fizeram rondas na região, mas ninguém foi encontrado. As vítimas fizeram boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes.

Outro roubo

Na segunda-feira (19), o comitê da candidata a vereadora Gabriela Câmara, filha da candidata a vice-prefeita de Rio Branco Antônia Lúcia, foi alvo de bandidos. O comitê fica localizado no Bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral.

Dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, rendeu os primeiros trabalhadores que chegavam para fazer campanha. Na ação, o bandido pegou os celulares das vítimas e depois a dupla fugiu do local.

As vítimas não fizeram boletim de ocorrência e disseram que acreditam que os criminosos não serão presos.