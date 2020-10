Criador do bordão ‘bigodin finin, cabelin na régua’, menino Kallebe morre afogado

O menino Kallebe Souza, de 12 anos, criador do bordão “bidogin finin, cabelin na régua”, e que participou de um clipe com o funkeiro MC Bin Laden em 2018, foi encontrado morto nesta sexta-feira (23).

Kallebe e um amigo desapareceram depois de mergulhar no rio Uraraí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na tarde desta quinta-feira (22).

O amigo, cuja identidade não foi divulgada, também foi encontrado morto.

A causa das mortes ainda não foi confirmada, mas bombeiros falam em afogamento.

Os corpos foram achados por volta das 11h desta sexta-feira próximo ao local onde os meninos foram vistos pela última vez. Familiares fizeram o reconhecimento.

Quatro militares participaram das buscas que começaram nesta quinta e foram concluídas na manhã desta sexta.

Clipe com Mc Bin Laden

Mc Kallebe ficou conhecido em 2018 depois de viralizar nas redes sociais com o bordão “bidogin finin, cabelin na régua” e com meme “gostosin no azeite”.

O jovem fez tanto sucesso que chegou a participar de um clipe do funkeiro MC Bin Laden. O vídeo da música “Cabelin Na Régua” tinha mais de 9 milhões de visualizações no YouTube até a publicação deste texto.

Nas redes sociais, MC Bin Laden compartilhou fotos em que aparece com Kallebe. Antes da confirmação da morte, Mc Bin Laden postou um pedido de orações pelo criador do meme que, segundo ele, hoje é usado em muitas músicas e por vários artistas.

Após a confirmação, o funkeiro lamentou a morte. “Descanse em paz”, escreveu MC Bin Laden na legenda de uma imagem em que aparece tomando sorvete com Kallebe.