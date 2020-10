Bocalom faz caminhada no Conjunto Universitário

Com o crescimento nítido do apoio popular da candidatura à Prefeitura de Rio Branco, a caminhada de Tião Bocalom (Progressistas) se intensifica cada dia mais em todas as regionais da cidade. Para explanar as ideias que elaborou para melhorar a gestão pública no período 2021-2024 e detalhar melhor o Plano de Governo, o prefeiturável apresentou as propostas que tem para os moradores do Conjunto Universitário na manhã de sexta-feira, 23, ao lado de vários apoiadores.

Saneamento, Infraestrutura, Saúde, Educação e Empreendedorismo foram alguns dos diversos temas discutidos com comerciantes, habitantes e trabalhadores da região. Além de uma caminhada pelo local, também foi realizada uma panfletagem em todas as ruas do bairro com a entrega de material com os compromissos assumidos por ele. Mais uma vez, o grande apoio popular foi destaque, com diversas pessoas indo ao encontro de Bocalom em gesto de apoio.

“Vou trabalhar dos bairros para o Centro. Não se admite a quantidade de ruas na periferia que não veem manutenção há mais de cinco anos. A situação é de abandono completo e assumi este compromisso de reorganizar a infraestrutura da cidade. Falei disso e de outros pontos nesta atividade fundamental para levar os nossos ideais. Isso estimula mais o eleitor e incentiva a ele participar ativamente da nossa jornada. Estou feliz com a grande receptividade”, falou Bocalom.

Comerciante no Conjunto Universitário I, Assis de Freitas, afirmou estar muito feliz de receber a visita do candidato e que toda a família e vizinhos votarão nele. “Sempre apoiei o Bocalom pela seriedade e verdade que tem, é um homem positivo no que fala e não inventa história, como os outros que tão aí. Estou pedindo votos para ele junto com meus vizinhos, todo mundo, aqui, é Bocalom e o negócio só cresce. Espero muito que ele chegue lá porque vai trabalhar por nós”.