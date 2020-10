Assessoria da acreana Raissa Barbosa diz que ‘tomará medidas cabíveis’ contra peões

A assessoria da modelo Raissa Barbosa, participante de “A Fazenda 2020” (RecordTV), enviou um comunicado oficial ao UOL na tarde de hoje afirmando que, em momento oportuno, entrará com “medidas cabíveis” contra os peões praticaram abuso psicológico contra ela no reality.

O documento não cita o nome de nenhum participante em específico. No entanto, a internet se revoltou com a postura de Luiza Ambiel, Mirella e Victória Villarim em uma reunião ocorrida anteontem e que repercutiu nas redes sociais. Internautas enxergaram abuso das três contra Raissa, a chamando de “louca” para desestabilizá-la.

Logo depois da eliminação de Luiza, na noite de ontem, Mirella e Victória se juntaram a Biel e Juliano Ceglia para falar sobre Raissa, e usaram adjetivos como “louca”, “retardada” e “monstro” para descrevê-la. A atitude causou novamente a ira de internautas.

É conhecido que Raissa sofre da Síndrome de Borderline, que causa alterações intensas de humor. O documento confirma que as medidas cabíveis serão tomadas no melhor momento contra os participantes do programa que atuaram no abuso psicológico da modelo.

Leia na íntegra o comunicado enviado pela assessoria de Raissa:

Diante dos fatos que vem ocorrendo na “A Fazenda” envolvendo a participante Raissa Barbosa, no qual os demais participantes de forma abusiva, desproporcional e ilegal afrontam seu estado emocional, moral e sua saúde, cumpre destacar que no momento oportuno serão adotadas as medidas cabíveis, tendo em vista as disposições dos artigos 186, 187 e 927 do código civil brasileiro.

Em tempos em que tanto se fala sobre saúde mental, pouco se reflete sobre a psicofobia. A psicofobia acontece quando pessoas com transtornos mentais são tratadas com negligência e tidas como “loucas”.

Sabemos que a Raissa está em um reality, sendo sujeita a julgamentos e a situações desgastantes como qualquer um, mas nada justifica comentários que desrespeitam não só a ela como pessoa, mas a todos aqueles que sofrem com condições psiquiátricas similares. Foram ditas tantas palavras pesadas na noite de ontem que sequer gostaríamos de réplica-las aqui, mas tudo está sendo visto, ouvido e gravado.

Não queremos que a Raissa receba “tratamentos especiais”, mas o respeito e a dignidade que ela merece. Portanto, esse tipo de atitude não pode passar despercebida.