Após 40 dias internada, boliviana que viu família ser morta após estupro recebe alta no AC

Após 40 dias internada, a adolescente boliviana de 14 anos que viu a mãe e os dois irmãos serem mortos e também levou quatro tiros após ser estuprada por um acreano teve alta médica do pronto-socorro de Rio Branco nesta sexta-feira (23). A informação foi confirmada pela direção da unidade de saúde.

A menina chegou a passar por três cirurgias, sendo uma no braço assim que chegou no hospital, ainda em setembro, e outras duas no dia 15 de outubro, no braço e no maxilar.

“Ela recebeu alta ontem [quinta, 22] e o caso dela vai permanecer sendo acompanhado pelo Ministério Público”, disse o diretor do PS, Areski Peniche.

Em 18 de setembro, ela apresentou alterações nos exames e, por segurança, foi levada para uma UTI do Hospital da Criança para manter a estabilidade do quadro clínico. No dia 1º de outubro, voltou ao pronto-socorro da capital para aguardar pelas novas cirurgias.