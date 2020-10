Reabertura de escolas privadas no Acre só depende do Comitê Covid-19, diz secretário

As escolas particulares do Acre querem retomar o mais brevemente as atividades presenciais. No entanto, segundo o secretário de Estado da Educação, Mauro Sérgio, esse calendário depende unicamente do Comitê de Combate à Covid-19.

Havia uma data estabelecida para reabertura das escolas particulares, que seria nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, mas o secretário não confirma: “ainda não sabemos. Está nas mãos do Conselho Covid”, disse ele ao ac24horas. “São eles que decidem”, completou.

O secretário diz ainda que as demais redes seguem com atividades remotas. “As redes estadual e municipal continuarão com o ensino a distância. Presencial só em 2021”, afirmou.