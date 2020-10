Polícia Civil age rápido, evita furto em loja no bairro Bosque e prende quatro em flagrante

Após receber informações de que um grupo de pessoas estava prestes a arrombar uma loja de departamento, localizada no bairro Bosque, a Polícia Civil, por meio da Delegacia da 1° Regional (1ª DRPC), com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) conseguiu prender quatro pessoas no momento em que quebravam a parede da loja para furtar celulares e outros objetos.

A ação da Polícia Civil foi coordenada pelo delegado Alex Danny que, juntamente com investigadores da 1° DRPC e da Core, autuou os quatro suspeitos em flagrante delito pelo cometimento de tentativa de furto, arrombamento e dano ao patrimônio.

Os quatro acusados faziam uso de um veículo de passeio e com apoio de uma motocicleta. Todos foram presos e serão colocados à disposição da justiça.

“Esse foi mais um trabalho exitoso da Polícia Judiciária que se antecipou aos fatos e logramos êxito na prisão dessas pessoas. Após receber as informações, de pronto, o trabalho investigativo já teve início e evitamos o cometimento desse delito por parte do grupo. Daremos continuidade nas investigações no sentido de identificar a participação de algum membro desse mesmo grupo em outros delitos”, esclareceu Alex Danny.