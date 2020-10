Marido bate e ameaça matar esposa por causa de mensagens no WhatsApp

Por causa de mensagens recebidas no celular, mais uma mulher foi agredida e ameaçada de morte pelo marido em Porto Velho (RO).

Nesta quinta-feira (22) um homem de 28 anos espancou a esposa de 23 anos e foi preso. Ele com ciúmes de mensagens no WhatsApp da mulher iniciou um bate-boca que logo depois evoluiu para agressões físicas.

A jovem foi atacada com socos e tapas no rosto e para não apanhar mais foi para o quarto. No entanto, a vítima foi surpreendida pelo marido que colocou uma faca no pescoço dela e teria dito: “Você não sabe do que sou capaz”.

A vítima conseguiu se desvencilhar e acionou a Polícia Militar. O acusado fugiu de bicicleta, mas quando a polícia chegou ele retornou ao local muito agressivo fazendo ameaças contra a esposa.

O homem recebeu voz de prisão, foi algemado e levado para a Central de Flagrantes. O crime aconteceu em uma residência no bairro Mariana, zona Leste da capital.