Alexandre Thomazini, se destaca pela performance de abordagem ao eleitor

Assessoria do candidato

O desempenho do jovem Alexandre Thomazini na abordagem aos eleitores tem chamado a atenção e atraído muito interesse de seu eleitores que estão espalhados de norte a sul de Rio Branco, por onde Thomazini tem andado, ouvindo e vivenciando a realidade dos munícipes, que por sua fez tem exposto ao candidato a vereador as necessidades coletivas.

Nessa quinta-feira, 22 Alexandre Thomazini conversou e ouviu atentamente os moradores dos bairros Estação Experimental e Nova Estação, em seguida panfletou alguns sinaleiros da cidade.



“O cidadão riobranqueses, já cansou da velha política, da troca de cargo hereditária, e quer e fará mudanças. Não faço promessas, apresento propostas de aplicar meu conhecimento no empreendedorismo, saúde, educação, esporte lazer e para tanto peço que me dêem o voto de confiança para renovar e transformar essa realidade de nossa cidade” disse Alexandre Thomazini, candidato a vereador, pelo AVANTE com o número 70.000