Vereadores chamam atenção do governo para o desabastecimento de água na capital

Na Câmara de Rio Branco, o principal assunto que pautou a sessão desta terça (20) foi o desabastecimento de água na capital acreana.

O vereador Mamed Dankar (PROS) voltou a falar o problema eu Rio Branco vem passando. Da maneira como o estado vem creditando a problemática na conta do município e a população é quem vem pagando. O parlamentar ainda alertou que se a reversão ocorrer, o município passará grande dificuldade.

“A responsabilidade de abastecimento de água é pertencente ao Estado do Acre e a cobrança só vem para o município. Poderia ser feito uma parceria para solucionar o problema ou amenizar até que se entre em um entendimento. Se ocorrer a reversão do Depasa em voltar para a responsabilidade da prefeitura, o sistema ira piorar, pois aprovamos o orçamento do ano que vem e não trata um centavo para esse segmento. O estado precisa rever isso junto com a prefeitura após a transição ou quem assumir Rio Branco receberá um grande problema”, disse Dankar.

Na mesma linha do problema, os vereadores Rodrigo Forneck (PT), Artêmio Costa (PL) e Railson Correia (Podemos) bateram na mesma tecla.

“Enquanto o Depasa for tratado como campo politiqueiro para colocar apadrinhados políticos e não tiver profissionais técnicos capazes de fazer o trabalho de qualidade, iremos enfrentar esses problema de falta de água. Os servidores que tem são distratados profissionalmente e até afastados, dificultando ainda mais a oferta de serviço. A prefeitura precisa cobrar do estado o seu papel”, destacou Railson.