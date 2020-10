Torcedoras protestam durante a passagem do goleiro Bruno por Belém: “Assassino”

Um grupo de torcedoras de Clube do Remo e Paysandu deixou a rivalidade de lado e se uniu para protestar contra o goleiro Bruno, durante o embarque da delegação do Rio Branco-AC, clube do jogador, na noite da última segunda-feira, em Belém. Ele está em liberdade condicional depois de cumprir mais de um sexto da pena de 22 anos pelo homicídio de Eliza Samudio

No protesto pacífico, elas carregavam faixas e cartazes com dizeres “Bruno assassino #ElizaPresente”, “Respeite a mulher onde ela estiver” e “Somos a voz das que já foram caladas”. As torcedoras usavam uma máscara com o rosto de Eliza Samudio.

Foi a segunda vez que Bruno foi hostilizado por torcedoras durante a passagem pelo Pará. Na cidade de Bragança-PA, local da partida de ontem entre Bragantino e Rio Branco, pela Série D do Brasileiro, um grupo de mulheres foi até a frente do hotel onde o time estava hospedado e também mostrou insatisfação com a presença do jogador no local (veja no vídeo acima).

O arqueiro recebeu muitas críticas por usar um uniforme rosa durante o confronto. No entendimento de muitas pessoas Bruno estaria fazendo uma homenagem ao Outubro Rosa, campanha realizada mundialmente com a intenção de alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Porém, de acordo com o Rio Branco, essa é uma das quatro camisas disponibilizadas para o goleiro e a escolha não teve relação com o movimento.

A passagem de Bruno e do Rio Branco pelo Pará teve aspecto negativo para a equipe de diversas formas. Além do protesto, o elenco do Estrelão teve que conviver com uma intoxicação alimentar que levou ao adiamento do jogo em um dia. Dentro de campo,os acreanos ainda foram derrotados por 2 a 1, com um gol nos acréscimos. Bruno foi titular.