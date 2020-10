PRF realiza leilão eletrônico de veículos nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoverá cinco leilões, do tipo maior lance, para venda de motocicletas, automóveis, caminhões e ônibus, entre os dias 26 de outubro e 27 de novembro de 2020. O objetivo é vender os veículos classificados como conservados e sucatas aproveitáveis e inservíveis, apreendidos ou removidos e não reclamados por seu proprietário, dentro do prazo legal, contado da data dos recolhimentos, na Superintendência da PRF no estado de Rondônia e oriundos da antiga 5ª Delegacia, atualmente Superintendência da PRF do Acre.

Os veículos estarão disponíveis em Rio Branco, capital do Acre, no município de Humaitá, interior do Amazonas, e nas cidades de Ariquemes, Itapuã do Oeste, Jaru, Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia. Policiais rodoviários federais acompanharão as visitas presenciais aos bens que serão vendidos. Para participar dos lances, será necessário realizar inscrição prévia no endereço eletrônico do leiloeiro.

Para maiores informações, ler o edital completo, conhecer o cronograma e fazer o cadastro dos interessados, basta acessar AQUI.