Policial dá tiro acidental nas partes íntimas ao manusear arma em batalhão no interior do Acre

Um policial militar de 50 nos deu um tiro nas próprias partes íntimas acidentalmente enquanto manuseava a arma de fogo. O acidente aconteceu nesta terça-feira (20) no batalhão da Polícia Militar do Acre da cidade de Assis Brasil, no interior do estado.

A comandante da PM-AC na cidade, major Ana Cássia, disse que, após o acidente, o policial foi levado por uma viatura para o hospital de Assis Brasil. O estado de saúde dele é estável, mas aguarda um avião para ser transferido ao pronto-socorro de Rio Branco.

“Ele estava no batalhão, foi manusear a arma e efetuou um disparo acidental que atingiu a região pélvica. Mas, ele está estável, passa bem, está sendo encaminhado para Rio Branco porque precisa de atendimento de um especialista”, afirmou a comandante.