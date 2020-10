Gusttavo Lima e Andressa Suita estão em viagem para tentar reconciliação

Após anunciarem o fim do casamento e terem dado o que falar, Gusttavo Lima e Andressa Suita estariam em uma viagem de reconciliação. Segundo o colunista Leo Dias, os dois foram para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Os filhos deles, Gabriel e Samuel, ficaram com a mãe da influencer e devem ir encontrar os pais depois.

O sertanejo e a influencer já teriam decidido que iriam continuar juntos. Agora eles estariam apenas procurando a melhor maneira de comunicar a informação à mídia. Gusttavo e Andressa já estariam conversando desde a live que o cantor fez comentando o divórcio, quando usou um texto de um site de frases .