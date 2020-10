Gladson Cameli exonera Lucas Gomes, indicado por Major Rocha, da Secretaria de Segurança Pública

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (20) a exoneração do ex-presidente do Instituto de Administração Penitenciária, José Lucas da Cruz Gomes, ele ocupava cargo de chefe de departamento na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e era um dos indicados pelo vice-governador Wherles Rocha (PSL).

Na última sexta-feira (16), Gladson já havia exonerado pelo menos sete nomes indicados pelo vice-governador, as exonerações foram Joelson Souza Dias, diretor do gabinete do vice-governador; Rogério de Oliveira da Silva, presidente do Instituto Sócioeducativo do Acre (ISE); Isaias Brito, diretor executivo operacional do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre; Abrão Carlos Mota Púpio, chefe de Departamento do gabinete do Major Rocha e Silvio de Souza Carlos, da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA).