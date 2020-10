Fiscais sanitários de Bragança analisam alimentos consumidos por delegação do Rio Branco

Fiscais da Vigilância Sanitária de Bragança, nordeste paraense, realizaram, na tarde desta segunda-feira (19), uma inspeção e coletaram amostras de alimentos no restaurante Trópicos, onde fizeram refeições a delegação do clube Rio Branco (AC) na noite do último sábado (17). Praticamente toda a delegação foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bragança com suspeita de intoxicação alimentar.

Os fiscais coletaram três amostras de cada produto que foi consumido pela delegação, entre eles: carne bovina, peixe, frango, farofa, polpas de fruta, água mineral, arroz e outros derivados.

De acordo com a vigilância sanitária, foram coletadas também amostras de açaí nos locais que foram comprados os produtos para membros da delegação consumirem após o almoço no restaurante.

A Vigilância Sanitária confirmou que as análises nos materiais coletados serão enviadas para o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen). O resultado deve ser liberado em, no máximo, sete dias úteis.