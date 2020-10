Eleição 2020: Pesquisa Data Control, Socorro Neri lidera intenções de votos

O Instituto Data Control de Pesquisa e Análise de Dados concluiu mais uma pesquisa de opinião pública na cidade de Rio Branco, desta vez com uma amostra de 1.004 entrevistas realizadas no período de 14 a 16 de outubro.

O Instituto utilizou o método PPT Probabilidade Proporcional ao Tamanho.

Um total de mil pessoas foram entrevistadas, sendo: 464 pessoas do sexo masculino e 536 do Sexo Feminino; assim distribuídos por faixa etária Masculinos de 16 a 24 anos 85, de 25 a 34 anos 112, de 35 a 44 anos 105, de 45 a 59 anos 101 e de 60 anos ou mais 61. Feminino – de 16 a 24 anos 92, de 25 a 34 anos 130, de 35 a 44 anos 124, de 45 a 59 anos 117 e de 60 anos ou mais 73. Quanto a escolaridade analfabetos 6%, ensino fundamental 28%, ensino médio 41% e 21% nível superior. Quanto a renda 62% com renda até 2 salários mínimos, 32% de 2 a 5 SM, 5% de 5 a 10 SM e 1% com mais de 10 SM.

Nos resultados da análise estimulada, a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri tem 27,2% de intenções de votos; Minoru Kinpara tem 21,1%; Tião Bocalom surge com 15,7%; Roberto Duarte com 10,3%; Daniel Zen com 3,0%; Jarbas Soster com 1,5%; Jamil Asfuri com 0,6%. 8,8% dos entrevistados responderam nulo e 11,9% não sabem.

Na análise espontânea, Socorro Neri tem 24,0% das intenções de votos, seguida por Minoru Kinpara com 15,3%. Na sequência o candidato Tião Bocalom aparece com 10,8%; Roberto Duarte com 6,4%; Daniel Zen com 1,8%; Jarbas Soster com 1,1%; Jamil Asfuri com 0,4%. 9,5% dos entrevistados declararam votar nulo e 30% não sabem.

A avaliação do governo Gladson Cameli alcança 8,5% de ótimo; 47,3% de bom; 23,9% de regular; 6,1% de ruim; 9,1% de péssimo e 5,2% dos entrevistados não sabem ou não responderam. A avaliação do trabalho da prefeita Socorro Neri soma 7,1% de ótimo; 37,1% de bom; 19,7% de regular; 16,3% de ruim; 15,0% de péssimo e 4,8% não sabem ou não responderam.

O estudo foi encomendado pelo próprio Instituto Data Control, foi realizada em várias regionais da capital, identificando os eleitores como 53,6% do sexo feminino e 46,4% do sexo masculino. A representatividade da amostra é de 39% dos eleitores de Rio Branco através de entrevistas estratificadas por sexo, escolaridade, faixa etária e renda.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC) sob o Nº 05338/2020. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.