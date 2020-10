Dois homens são presos por tentar estuprar uma menor de idade

Na noite do último sábado, no bairro do Telégrafo, uma jovem de apenas 17 anos foi vítima de dois homens que tentaram estuprá-la. Os indivíduos levaram-na para um apartamento onde planejaram cometer o abuso, mas a jovem conseguiu se desvencilhar e fugir de seus algozes.

Ela procurou de imediato a polícia que teve êxito em encontrar os infratores e sendo presos em flagrante delito e encaminhados ao presídio do município. O delegado Alexnaldo Batista, fez uma observação quanto aos constantes casos de tentativa de abuso contra menores, onde dois crimes são cometidos nesse caso, assim como em maiores de idade.

O delegado informou que o não consentimento para ao ato sexual é considerado crime, mesmo em maiores de idade a ação não consentida é uma violação. “A gente tenta deixar bem explicado que, não é não. Se a mulher não aceita ter relações sexuais, a integridade da vítima deve ser respeitada”, alertou.