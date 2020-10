Curso de Medicina da Ufac tira nota 1 no Enade e nenhum outro alcança nota máxima

O resultado do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2019 foi divulgado nesta terça-feira, 20. Dos 12 cursos da Universidade Federal do Acre (Ufac) avaliados no exame, dois obtiveram nota 4, numa escala que vai até 5, o que é um conceito considerado bom.

No campus-sede, em Rio Branco, os cursos que obtiveram nota 4 (bom) no Enade foram: Engenharia Civil e Nutrição. Com nota 3, foram avaliados Agronomia, Enfermagem, Educação Física, Veterinária, Engenharia Elétrica e Florestal. Já o curso de Medicina ficou com a nota 1.

Já em Cruzeiro do Sul, Agronomia tirou nota 2, Engenharia Florestal 1 e Enfermagem ficou com 3. O exame é realizado a cada três anos para avaliar o rendimento dos alunos que estão concluindo curso de graduação, em relação às competências adquiridas durante a formação, entre outros aspectos.

O Enade também avalia o rendimento dos concluintes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

O Enade é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) desde 2004, o Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), composto também pela Avaliação de cursos de graduação e pela Avaliação institucional. Juntos eles formam o tripé avaliativo que permite conhecer a qualidade dos cursos e instituições de educação superior brasileiras.