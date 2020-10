Acreana Raissa Barbosa manda Luiza ‘tomar no **’ e peoa rebate: ‘Vai você no seu que cabe um metro de bambu’

As peoas Luiza Ambiel e Raíssa Barbosa voltaram a se estranhar, na manhã desta terça-feira (20), em “A Fazenda 12”. O embate desta vez aconteceu na área externa da casa, enquanto Luiza varria o terraço e Raíssa fazia um treino na academia. O conflito teve início quando a ex-vice Miss Bumbum acusou a eterna musa da banheira do Gugu de estar jogando a sujeira da vassoura em sua direção.

“Para de jogar sujeira em mim, c******”, disparou Raíssa, já em fúria. Ao ouvir o grito, o fazendeiro da semana Mariano, junto com Victória Villarim, Jojo Todynho e Mirella saíram da sede para entender o que estava acontecendo. “Mariano, eu tô varrendo aqui faz um tempão. A bonita tá passando e falando que eu tô jogando sujeira nela”, se explicou Luiza.

“Eu tava numa boa, descontando a minha raiva toda no treino. Estava jogando sujeira em mim, varrendo forte em cima de mim. Vai tomar no seu c*, c******”, prosseguiu Raíssa. “Vai você no seu que cabe um metro de bambu”, retrucou Luiza. “E no seu não cabe?”, respondeu a ex-vice Miss Bumbum.

Em seguida, a ex-banheira do Gugu tentou explicar a sua versão dos fatos para Victória e Mirella. Ao mesmo tempo, Raíssa desabafava com Juliano Ceglia. “Não consigo. Ainda bem que eu tô longe, que eu não tenho nem forças. Meu Deus, me dá paciência”, exclamou a modelo, chorando.

Devido ao estado da peoa, o bike repórter e Biel tentaram tirar ela da área externa. No entanto, Raíssa não conseguiu se controlar, diante de Luiza aos berros. Neste momento, Jojo interviu e tentou acalmar a amiga.

“Eu estava fazendo meu treino de boa. Eu vejo ela e vou pra outro lugar. Não fico perto. Quando eu passei, vi que ela varreu com força, parecia que ela estava jogando sujeira em mim, aí ela começou a falar um monte de coisa, eu também, nem lembro o que eu falei. Eu vou continuar fazendo meu treino, porque eu cheguei até aqui”, relatou Raíssa.

Enquanto isso, Luiza abria o coração com as amigas. “Mandar cala boca não é ameaçar. Deixa ela. Acha que eu tenho medo dela. Eu tô chorando é de raiva”, desabafou.

Abaixo, veja os vídeos com a cena do embate entre Luiza Ambiel e Raíssa Barbosa: