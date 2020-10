Todas as datas de pagamento do Auxílio Emergencial até o fim do mês

A Caixa Econômica Federal vai realizar até o fim do mês o pagamento de diversas parcelas do Auxílio Emergencial. No total temos dois grupos de pagamento sendo eles:

– Cadastrados via aplicativo, site e cadastrados no CadÚnico que não recebem o Bolsa Família;

– Cadastrados no Bolsa Família;

É necessário separar estes grupos, pois os mesmos possuem calendários distintos de pagamento, onde os inscritos via app, site e CadÚnico tem dois calendários, um para depósito em conta poupança social digital e outro para realização de saque em dinheiro e transferência bancária.

Já os inscritos do Bolsa Família recebem no calendário habitual do programa social, onde para estes, o saque é liberado assim que o pagamento é liberado.

Pagamentos de outubro

Neste mês de outubro o auxílio emergencial paga as parcelas do ciclo 2 e 3 do benefício, sendo o ciclo 2 destinado a saque em espécie e transferência bancária das parcelas de R$ 600. Já o ciclo 3 corresponde tanto as parcelas de R$ 600 como as parcelas residuais no valor de R$ 300.

Para saber se você já vai receber a primeira parcela de R$ 300 é simples, caso você já tenha recebido todas as cinco primeiras parcelas em poupança social digital, este mês você receberá a parcela de extensão do programa. Vale lembrar que as mães chefes de família terão direito ao benefício dobrado, o que antes pagava R$ 1.200, agora vai pagar R$ 600.

Veja quantas parcelas de R$ 300 o beneficiário do auxílio emergencial irá receber, de acordo com o mês em que o cidadão teve o auxílio emergencial aprovado:

– Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em agosto: vai receber 4 parcelas de R$ 300 referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro;

– Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em setembro: vai receber 3 parcelas de R$ 300 referente aos meses de outubro, novembro e dezembro;

– Quem recebeu a última parcela de R$ 600 em outubro: vai receber 2 parcelas de R$ 300 referente aos meses de novembro e dezembro;

– Quem recebeu a última parcela de R$600 em novembro: vai receber apenas 1 parcela de R$ 300, em dezembro.

Lembrando que essa regra não vale para inscritos do Bolsa Família, os inscritos do programa social que atendam todas as regras receberão as quatro parcelas.

Calendário de outubro

Aplicativo Auxílio Emergencial

20 de outubro (terça-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 2 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 2 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Nascidos no mês de outubro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

21 de outubro (quarta-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 3 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado deposito em conta poupança social digital para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em agosto, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

22 de outubro (quinta-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 4 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 4 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Nascidos no mês de novembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

23 de outubro (sexta-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 5 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 5 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

25 de outubro (domingo)

Liberado deposito em conta poupança social digital para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em setembro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

26 de outubro (segunda-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 6 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

27 de outubro (terça-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 7 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Nascidos no mês de dezembro podem sacar o auxílio emergencial de R$ 600 e ainda realizar transferências bancárias. Este pagamento é relacionado ao ciclo 2.

Fim do ciclo 2 de pagamentos do auxílio emergencial.

28 de outubro (quarta-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 8 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado deposito em conta poupança social digital para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

29 de outubro (quinta-feira)

Cadastrados no Bolsa Família com NIS final 9 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Liberado deposito em conta poupança social digital para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em novembro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em novembro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

30 de outubro (sexta-feira)

Cadastrados no Bolsa Família NIS com final 0 recebem

Cidadão cadastrado no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 0 terá acesso a sétima parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 300.

Fim da sétima parcela do auxílio emergencial para inscritos do Bolsa Família.

Liberado deposito em conta poupança social digital para cadastrados via aplicativo, site e CadÚnico (INÍCIO DO CICLO 4 DE PAGAMENTOS)

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em janeiro, recebem a segunda parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300

1º de novembro (domingo)

Cadastrados app e site – Deposito em conta poupança social digital

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em dezembro, recebem a próxima parcela de R$ 600:

Trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em dezembro, recebem a primeira parcela de R$ 300:

– trabalhadores que já receberam as 5 parcelas de R$ 600 recebem a primeira de R$ 300.

Fim do ciclo 3 para pagamento em conta poupança social digital.