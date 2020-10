Supostos PMs invadem casa e espancam família na Cidade do Povo

Membros de uma família que residem no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, disseram ter sido espancados por supostos policiais militares na noite deste domingo (19).

A família fez um vídeo e postou nas redes sociais denunciando que tiveram a casa invadida, a porta quebrada e que foram vítimas de agressões e espancamento. No vídeo, um homem relata que a esposa foi agredida no rosto e na boca, por tapas.

Em outro vídeo, um rapaz aparece com a marca nas costas que aparentam ser de cassetete utilizado pelos supostos policiais. Outro homem também apareceu com a cabeça cortada e com marcas de golpes de cassetete.

No mesmo vídeo, os familiares falam que tudo isso aconteceu porque eles estavam bebendo dentro da própria residência e o som estava alto às 21h, momento este que a casa foi invadida e teve a porta quebrada.

A família deve denunciar o caso para a Polícia Civil, que deve ser orientada também a representar o caso na Corregedoria da PM e no Controle Externo de Atividades Policiais, do Ministério Público do Acre, para que o caso seja investigado mais afundo e com detalhes.

O Comando Geral da Polícia Militar do Acre não se manifestou sobre o caso ainda na noite deste domingo, mas o espaço fica aberto para que o caso seja explicado.