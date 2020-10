Polícia Militar recupera três motocicletas no 2° Distrito de Rio Branco

A primeira ação ocorreu no bairro Seis de Agosto, no final da tarde de sábado (17), quando policiais militares do 2° Batalhão foram informados de que uma motocicleta com restrição de roubo/furto estaria adentrando a área do 2° Distrito.

Nas buscas conseguiram localizar a motocicleta modelo Honda CG Fan de cor preta.

O menor, condutor da motocicleta, foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes.

A segunda ação se deu no bairro Comara, no final da tarde de sábado (17), quando policiais militares do 2° batalhão foram avisados de que uma motocicleta com restrição de roubo/furto estaria adentrando a região do 2° Distrito. Ao realizarem diligências conseguiram abordar duas motocicletas, sendo uma Honda Fan e uma Yamaha Fan, constatando-se que as duas motocicletas estavam com restrição de roubo/furto. Os dois agentes que conduziam as motocicletas foram presos e encaminhados à delegacia de flagrantes.