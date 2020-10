Polícia Civil prende quatro e apreende droga em Mâncio Lima

A Polícia Civil no município de Mâncio Lima prendeu em flagrante delito, na tarde desta segunda-feira, 19, três pessoas com envolvimento nos crimes de tráfico de drogas, sequestro, homicídio, associação criminosa, ocultação de cadáver e organização criminosa, durante barreira montada por agentes na estrada que dá acesso ao município.

O trabalho investigativo dos agentes, coordenado pelo delegado José Obetanio, possibilitou identificar e interceptar um táxi que seguia rumo ao município levando duas mulheres e um homem que, após passar por vistoria, receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em poder dos acusados estava uma barra de maconha com aproximadamente 1 quilo, além de R$ 700,00 em dinheiro, provavelmente oriundos de venda de entorpecente.

No dia anterior, já havia sido preso M. V. L. G. apontado como um dos “cabeças” de uma organização criminosa que agia no município, ele juntamente com A. F. M. são acusados de sequestro, homicídio e ocultação de cadáver, crimes cometidos no município. Além dos dois acusados foram presas duas mulheres, S. S. D. e M. S. S. que também fazem parte do grupo criminoso, elas tinham a incumbência de traficar a droga para chegar até as bocas de fumo da periferia do município.

De acordo com o delegado que preside o inquérito, os acusados serão encaminhados ao presídio e colocados à disposição da Justiça. Ainda de acordo com o delegado, as investigações seguem para que mais pessoas que fazem parte do grupo criminoso sejam identificadas e requeridas, junto ao judiciário, suas representações.