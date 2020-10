PM detém adolescentes que usavam motos roubadas para novos crimes em Rio Branco

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar apreenderam, na manhã desta segunda-feira, 19 de outubro, dois adolescentes de 15 e 16 anos, com duas motocicletas roubadas e um simulacro usado no cometimento de delitos na capital. A ação dos militares ocorreu depois que os adolescentes roubaram uma motocicleta no bairro Portal da Amazônia.

Após o delito, os infratores fugiram para o bairro Jorge Lavocart, mas os militares localizaram o esconderijo da dupla e, além do veículo procurado, os policiais encontraram mais uma motocicleta com restrição de roubo. Também foi localizado um simulacro e uma bolsa contendo documentos e cartões de banco.

Os dois menores fotam apreendidos e encaminhados para a delegacia, para serem tomada as demais providencias cabíveis ao caso.