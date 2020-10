Mulher que sofreu acidente de moto morre no PS de Rio Branco

Lenir Moura da Silva, de 49 anos, morreu na noite de sábado (17), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco. Ela havia se envolvido em um acidente no Parque Bom Sucesso, junto com o Cleilson Cavalcante da Silva, de 29 anos, na noite de domingo (4).

As vítimas estavam e, uma motocicleta modelo Titan de cor azul, quando Cleilson perdeu o controle em uma rotatória, colidiu contra a calçada e caiu no esgoto. Cleisson morreu no acidente e Lenir desmaiou.

O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e a mulher encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave, porém, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo 13 dias após entrar internada.

SAIBA MAIS DETALHES: Homem morre e mulher fica ferida em acidente no Parque Bom Sucesso