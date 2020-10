Mãe suspeita que padrasto tenha sequestrado a filha e sobrinha

Uma mãe registrou um boletim de ocorrência contra Dionildo Oliveira da Silva, seu esposo e padrasto das meninas, no dia 5 de outubro, suspeito do desaparecimento de sua filha e sobrinha, adolescentes de 13 e 17 anos. A mãe suspeita que o padrasto tenha violentado as garotas e agora as mantenha em cárcere privado.

De acordo com ela após uma viagem para Bolívia não encontrou o marido e nem as garotas quando chegou a casa. “Encontrei preservativo no quarto e um pano com sangue, ele desligou o telefone, não consigo entrar em contato” relata. A mãe acrescenta ainda que tinha a guarda da sobrinha e que todos os documentos foram levados assim como as garotas, “ele levou tudo, esperou eu viajar, já estava agindo estranho há alguns dias”.

Segundo a mãe o Consulado Boliviano entrou em contato com o Conselho Tutelar, assim como a Polícia Brasileira e Boliviana e ainda não há nenhuma informação sobre o paradeiro de sua filha e sobrinha.