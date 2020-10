Homem leva facada no peito e morre na noite de domingo em Cruzeiro do Sul

Um homicídio foi registrada na noite deste domingo (18) após as 20:00h próximo a ponte no bairro Canela Fina em Cruzeiro do Sul, e que a vítima levou um golpe de faca.

Segundo informações apuradas pela equipe do Site Juruá Online a faca foi cravada na região do coração, o que pode ter levado a morte instantânea da vítima.

Assim como, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e que constatou óbito, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

Segundo a Polícia Militar “o rapaz tem problemas com drogas, recebeu uma facada no peito e morreu. Não se sabe ainda o nome nem a motivação, apesar de falarem que foi desavença por conta de bebedeira”.